“Taormina Film Fest” | una 69esima edizione all’insegna dell’eccellenza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 giugno 2023) Bellezza e cinema si incontrano nella splendida cornice del Teatro Antico di. È qui che dal 23 giugno al 1 luglio andrà in scena ladel “”, kermesse cinematografica che quest’anno si prospetta più sorprendente che mai. Un evento che vuole inaugurare una nuova era e “procedere sul solco”, così come ha specificato nella sala del palazzo di Orléans di Palermo Renato Schifani. Nella giornata di presentazione del “” il presidente della regione Sicilia ha voluto sottolineare la necessità di riportare sull’Isola il cinema che conta e gli artisti noti sia al pubblico italiano che internazionale. Grazie alla sua luce ottimale per le riprese in ...