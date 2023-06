Taiwan | minacce nucleari | la Cina viola i cieli dell' isola con i bombardieri H-6N modificati per lanciare missili ipersonici atomici temuti dalle portaerei Usa

Mentre il dignitario mandarino parlava ieri a Singapore, alla conferenza sulla sicurezza nel Pacifico intitolata romanticamente "Shangri - La Dialogue", lo Stretto diera ancora agitato da uno ...... anzi: "I paesi interessati creano deliberatamente incidenti nello Stretto di, provocano ... È la seconda volta in meno di due settimane che Washington diffonde un video in cui mostra le" ......difra il cacciatorpediniere Uss Chung - Hoon, in transito insieme all'unità navale canadese Hmcs Montreal, e una nave da guerra cinese. Eppure dall'altra parte non si accettano. Per ...

Taiwan, minacce nucleari: la Cina viola i cieli dell'isola con i bombardieri H-6N modificati per lanciare miss ilmessaggero.it

Oggi la questione di Taiwan è una delle più esplosive sulla scena internazionale: l’isola si ritrova stretta tra le minacce d’invasione di Pechino e le promesse di difesa di Washington. I rischi della ...Il ministro della Difesa dopo lo scontro sfiorato tra navi: "Su Taiwan non rinunceremo alla forza" L'ombra di Pechino si allunga su Taiwan, l'isola che rivendica la sovranità sull'intera Cina ma che i ...