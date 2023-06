Taiwan | maxi incursione cinese | 37 aerei da guerra intorno all’isola

AGI -incursione cinese nei cieli di: 37 velivoli sono entrati successivamente nello spazio aereo sud - occidentale dell'isola. Secondo il ministero della Difesa taiwanese, J - 11, J - 16, H - 6,...Laincursione è iniziata alle 5 del mattino, ora locale (le 23 di mercoledì in Italia).ha fatto sapere di aver attivato i suoi sistemi di difesa dopo aver segnalato 37 aerei militari cinesi ...La Cina consideracome una parte "inalienabile" del suo territorio. .

Taiwan, maxi incursione di 37 aerei militari cinesi Agenzia ANSA

I sorvoli ordinati da Pechino si moltiplicano in modo preoccupante. Però il Pentagono consiglia a Taipei di addestrare le proprio forze a chiudersi a riccio con tattiche di guerriglia