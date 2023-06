(Di giovedì 8 giugno 2023) I SUVsono una categoria molto gettonata, vediamo quelli che in un corpo vettura ridotto sono in grado di coniugare aspetti

Un modello premium nato per presidiare un segmento che si annuncia tra i più caldi dei prossimi anni , quello deielettricida città (in cui rientra anche la nuova Jeep Avenger , già ...La domanda dei consumatori didi fascia alta,e completamente elettrici è in aumento ovunque nel mondo. Ad esempio, molti abitanti dei centri urbani sono alla ricerca di un'auto che ...... già utilizzata dacome la Smart #1. Le dimensioni la rendono perfetta anche per l'ambiente urbano e a bordo lo spazio non manca grazie al passo di 2,65 metri. Buona la capacità di ...

SUV compatti: ecco i più lussuosi (c'è anche la nuova Lexus LBX) ilGiornale.it

I SUV compatti sono una categoria molto gettonata, vediamo quelli che in un corpo vettura ridotto sono in grado di coniugare aspetti lussuosi ...La Volvo più compatta di sempre è elettrica, con ottime finiture e da 344 km di autonomia dichiarata Volvo EX30 è il nuovo B-SUV 100% elettrico della casa scandinava. Ve l’avevamo anticipato qualche s ...