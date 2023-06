Superman | Legacy | i test screening stanno per iniziare | tra i possibili protagonisti anche Nicholas Hoult

(Di giovedì 8 giugno 2023) Iper assegnare i ruoli di Clark Kent e Lois Lane nel filmpere in corsa ci sarebberoe Rachel Brosnahan. Le audizioni per il ruolo del protagonista disembra stiano per entrare nella fase di screen. Il sito Deadline ha infatti pubblicato l'indiscrezione che, dopo i video ricevuti dai potenziali interpreti di Clark Kent, James Gunn stia per vedere dal vivo chi ha superato il primo round del casting. I primi nomi delle potenziali star Gli screendovrebbero svolgersi alla presenza di James Gunn, sceneggiatore e regista di, nel ...

