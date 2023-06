Servono 800 milioni di dollari In tutto ilsono 13,6 milioni i bambini che hanno bisogno di supporto umanitario, il più alto numero mai registrato nel paese. L'impatto della violenza continua a ...

Sudan, 297 bambini intrappolati in orfanotrofio da mesi: salvati TGCOM

In Sudan c'è la guerra e la situazione per i bambini in orfanotrofio è tragica: circa 300 di loro salvati grazie all'intervento dell'Unicef ...In Sudan 297 bambini sono stati salvati da un orfanotrofio della capitale Khartoum nel quale erano rimasti intrappolati da aprile a causa dei combattimenti. Secondo l'Unicef, che ha provveduto a trasf ...