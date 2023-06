Suarez e Busquets raggiungeranno Messi all’Inter Miami 90min

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dopo aver confermato l’acquisto di Leo, l’Intervorrebbe puntare ad una reunion del campione del mondo argentino con Luise Sergio. Come riporta: “Luissi uniràinsieme agli ex compagni di squadra del Barcellona Lionele Sergio. Possiamo anche confermare che la veterana stella dell’Uruguay, che era molto vicino aal Camp Nou, si unirà alla squadra della Major League Soccer che sta attraversando un enorme rinnovamento. Il 36enne è sotto contratto con Gremio fino al 2024, ma ha una clausola di rilascio che lui e l’Interhanno attivato e la sua firma sarà presto confermata. ...

... ecco che il giornalista di TyC Sports Gaston Edul, molto vicino proprio a Messi, ha spiegato come l'Inter Miami avvierà trattative per Sergio, Jordi Alba e Luis, i primi due hanno ...Da Di Maria a Paredes, daa Luis: gli statunitensi sognano in ...In Florida potrebbero infatti arrivare anche Sergio, Jordi Alba e Luis Suárez.

Leo Messi e non solo: l'Inter Miami pensa anche a Luis Suarez e Sergio Busquets TUTTO mercato WEB

L'Inter Miami vuole rimettere insieme la banda, per citare un vecchio film. Secondo i media spagnoli, a convincere Messi ad accettare l'offerta statunitense è stata anche la possibilità di tornare a g ...Il piano dell'Arabia: Il principe bin Salman vuole i Mondiali 2030 e il Paese dei diritti violati lancia la sfida all’Europa strapagando le sue stelle ...