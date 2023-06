Telegram non è più l'unico ad avere i canali, ovvero le chat unidirezionali dove gli amministratori possono aggiornare gli utenti su determinati argomenti. Ora anchene sarà dotato. Così le persone potranno ricevere notizie e informazioni sulle realtà a cui tengono di più. Non è un caso, infatti, che due squadre di calcio, l'FC Barcelona e il Manchester ...leggi anchecambia,gli username (e bisognerà fare in fretta per scegliere quello giusto) Quando gli utenti andranno a creare un canale, questi potranno scegliere se lasciare libero ...Privacy sui canalisottolinea l'importanza della privacy anche per i Canali, garantendo che le informazioni degli amministratori di questi ultimi rimangano private e che l'app conservi solo ...

Su WhatsApp arrivano i Canali: che cosa sono e come funzionano la Repubblica

WhatsApp Channels è la nuova funzione per connettere le persone in base a macro argomenti, molte le affinità con Telegram ma i piani di Meta potrebbero essere altri ...In anteprima in Colombia e a Singapore, è in arrivo su Whatsapp uno strumento molto simile a una newsletter: si chiamano canali, ecco cosa sono e come funzioneranno ...