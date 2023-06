Strigarium 2023 | a Casirate d' Adda il raduno delle streghe

(Di giovedì 8 giugno 2023) Partirà venerdì 9 giugno e si concluderà domenica 11, la manifestazione ideata nel 2010 e dedicata agli appassionati di magia ed esoterismo, per una tre giorni quest'anno da vivere nella provincia bergamasca, nello specifico ad', dopo che le edizioni precedenti si erano tenute sulle rive del Lago d'Iseo, tra Pisogne e Costa Volpino. Una kermesse che ha attirato diverse polemiche in questi giorni, con il presidente dell'Aie (l'Associazione internazionale esorcisti) Francesco Bamonte che ha parlato dicome di "un grande sabba".

