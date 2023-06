Nell'ultima gara casalinga del campionato la squadra dellaha battuto il Modena per 2 - 1. ... Bari -1 - 0 Al Bari basta un gol di Folorunsho per battere lae garantirsi il terzo ...Il fischietto ligure è una vecchia conoscenza della, considerato che ne ha diretto ben 18 ... Como - Benevento 2 - 1 (serie B) 15 aprile 2023,- Benevento 1 - 1 (serie B) Lo score è di 8 ...... il primo, con un gruppo di amici: non vedono l'ora di tuffarsi nell'estateilluminata dai ... La scrittrice, finalista al Premionel 2019 con 'Addio fantasmi', collabora con le pagine ...

Strega, la reggina Rosella Postorino guida la cinquina del premio TUTTI I NOMI Gazzetta del Sud

Postorino, con 217 voti, è la prima finalista del premio. Seguono D’Adamo (recentemente scomparsa), Calandrone, Canobbio e Petri. Proclamazione il 6 luglio su Rai2 dal Museo Nazionale Etrusco di Villa ...