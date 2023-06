Storia diplomatica | Domenico Brunenghi

(Di giovedì 8 giugno 2023)consegu’ la laurea in Giurisprudenza nel 1855 all’Università di Genova ed entrò , in seguito a concorso, nella carriera consolare del Ministero degli Esteri del Regno di Sardegna nel novembre 1857. Nel dicembre del 1857 fu destinato a Livorno. Il 6 novembre 1859 fu nominato Vice Console di terza classe a Galatz. Il 5 dicembre 1860 fu inviato a Sulinae dal 1861 al 1862 fu viceconsole a Galatz e Sulina. Dal 3 dicembre 1861 al 15 maggio e dal 16 agosto al 29 dicembre 1862 diresse il consolato a Galatz. Il 20 novembre 1862 fu inviato a Bucarestcome console dal 27 gennaio all’8 settembre 1863. Il 28 maggio 1863 fu inviato a Varna. Il 28 marzo 1864 fu inviato a Parigi e il 2 marzo 1865 fu inviato a Vallona. Dal 9 ottobre 1867 al 30 agosto 1868 diresse il consolato a Parigi. Dal 30 agosto 1868 all’8 giugno 1874 fu console al Cairo. Il ...

Durante l'Impero romano il Console era la più alta carica dello stato. Publius Sulpicius Quirinius (c.45 a. C. " 21 d. C.) . Nato nel municipio di Lanuvio da famiglia ricca ma senza vantare alcun ...Kissinger finalizzò la sua azione politica ea garanzia della stabilità delle aree di "... per altri esponenti della politica e dellafu invece il maggiore interprete degli equilibri ......soluzione alla guerra e sono restii ad incoraggiare l'emergere della Cina come potenza. ... Ted Snider scrive regolarmente di politica estera edegli Stati Uniti su Antiwar.com e The ...

Abbiategrasso, studente accoltella la professoressa a scuola - La ... YouTube

Sulpicio Quirino è uno dei personaggi più famosi dell’antica Roma poichè nel 6 a.C., legato di Augusto in Siria, organizzò un censimento della Giudea e questo momento storico è quello dell’inizio dell ...Mercoledì 31 Maggio 2023, dopo averlo comunicato al Cremlino, Berlino ha annunciato la chiusura di quattro dei cinque consolati russi in Germania. Rimarranno aperti solo l’Ambasciata russa a Berlino d ...