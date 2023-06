“Sto facendo la chemioterapia” La famosa della tv inizia la lotta al cancro al seno Poche settimane fa l’annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 giugno 2023) Con una foto e un post pubblicato sui suoi account social, laha rivelato di averto le cure ospedaliere per il suoal. Un paio difa ha annunciato che le era stato diagnosticato unaldopo aver scoperto un nodulo mentre si preparava per la luna di miele con suo marito. Ha condiviso uno scatto dal suo letto d’ospedale, scrivendo di essere “più determinata che mai” a tornare in pista. “Il primo passo per sconfiggere il!” Prrrrrpronta per questae più determinato che mai a tornare sulla pista da ballo”, ha scritto Amy Dowden pubblicando una fotografia dal suo letto d’ospedale, dove hato la. Amy Dowden, ballerina ...