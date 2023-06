Startup Academy | al via il progetto di Confindustria sull’educazione imprenditoriale

Leggi su fmag

(Di giovedì 8 giugno 2023) Aprirà i battenti nei prossimi giorni la, ildiUdine dedicato all’educazionedegli aspirantiper e futuri imprenditori., di cosa si tratta Lanasce per offrire un percorso di accompagnamento ideato per le imprese innovative, che possono iscrivere fino a tre partecipanti l’una. In totale, circa 30 soggetti beneficiari nella prima edizione, che partirà il prossimo 23 giugnoed è dedicata a 10 imprese aderenti al “” diUdine: AI4IV, Atanor, Beyond Education, Cynexo, Endico, L4C, Metalmed, Northern Light, Simbiotica e The Eyes Republic. Il ...