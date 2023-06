Sport | da domani al via secondo weekend dello SportInTour Acli a Pesaro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Pallavolo, nuoto, arti marziali, padel e molto altro: aè tutto pronto per ilInTour, organizzato dall'Us, con il patrocinio del Comune di. E se nel primogli atleti pronti a darsi battaglia per contendersi le finali nazionali sono stati più di 1200, questa volta l'Usè pronta a bissare con le presenze che si raddoppieranno nella tre giorni che prenderà il viafino all'11 giugno. Tanti gli appuntamenti: dal “Memorial Claudio Butera” di nuoto, dedicato alla scomparsa, arrivata troppo presto, del vice presidente dell'UsRoma, consigliere nazionale e responsabile nazionale dell'Usn Nuoto dell'Us ...

Si terrò9 giugno presso il IV Circolo Didattico "Sigismondo Castromediano" di Lecce , la serata dal ... Presentazione del concorso, inserito nel progetto, per promuovere lovelico e la ...La vigiliaper l'Inter sarà giornata di impegni di vigilia, con una seduta prevista di mattina e la rifinitura pomeridiana, che verrà svolta dopo la conferenza stampa di Inzaghi programmata ...Ritrovo dei partecipanti alle 19,30 in via delloMontone 8 giungo 2023 " Si terrà9 giugno la corsa podistica in notturna più suggestiva dell'Umbria. E' tutto pronto a Montone, infatti, per la settima edizione della "Corsa di Braccio da ...

Sport. Domani l'assessora Riva alla presentazione del premio ... Comune di Milano

Pallavolo, nuoto, arti marziali, padel e molto altro. A Pesaro è tutto pronto per il secondo weekend dello SportInTour, organizzato Us Acli, con il patrocinio del Comune di Pesaro. (ANSA) ...Luciano Spalletti è ormai l'ex allenatore del Napoli, ma per esserlo stato, per aver vinto, per la stagione esaltante appena conclusa, ...