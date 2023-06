Sport | da domani al via secondo weekend dello SportInTour Acli a Pesaro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Pallavolo, nuoto, arti marziali, padel e molto altro: aè tutto pronto per ilInTour, organizzato dall’Us, con il patrocinio del Comune di. E se nel primogli atleti pronti a darsi battaglia per contendersi le finali nazionali sono stati più di 1200, questa volta l’Usè pronta a bissare con le presenze che si raddoppieranno nella tre giorni che prenderà il viafino all’11 giugno. Tanti gli appuntamenti: dal ‘Memorial Claudio Butera” di nuoto, dedicato alla scomparsa, arrivata troppo presto, del vice presidente dell’UsRoma, consigliere nazionale e responsabile nazionale dell’Usn Nuoto dell’Us ...

Leggi anche Inzaghi recupera anche Correa, oggi il volo per Istanbul,la vigilia: Inter in clima finale Bojan: 'Inter, ti spiego come puoi vincere con Guardiola' Inter, guarda come si batte il ...Stiamo cercando di far capire che il rugby è unoper tutti e per tutte. In pochi anni la collaborazione tra la Fir Umbria e l'Usr per l'Umbria si sta consolidando sempre di più e per questo ...baby giallorossi impegnati nella finale del Campionato contro la compagni viole che assegnerà il ...

Sport. Domani l'assessora Riva alla presentazione del premio ... Comune di Milano

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Pallavolo, nuoto, arti marziali, padel e molto altro: a Pesaro è tutto pronto per il secondo weekend dello SportInTour, organizzato dall’Us Acli, con il patrocinio del Comun ...Pallavolo, nuoto, arti marziali, padel e molto altro. A Pesaro è tutto pronto per il secondo weekend dello SportInTour, organizzato Us Acli, con il patrocinio del Comune di Pesaro. (ANSA) ...