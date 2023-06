(Di giovedì 8 giugno 2023) . Di cosa parladiè un avvincente thriller in onda su Rai 2 in due serate, l’8 e il 9 giugno 2023, alle ore 21.20 in prima visione. Si tratta di una miniaustraliana del 2021. Ma qual è la? Di cosa parla? Scopriamolo insieme.Laracconta la storia di due coniugi, Anna e Jack Fallmont, i protagonisti, che per recuperare il loro matrimonio in crisi, decidono di trasferirsi con i due figli piccoli dall’Inghilterra alla soleggiata e splendente Melbourne, città di origine di Jake, che lavora come avvocato. In questa nuova grande casa, circondata da un giardino di lusso, arriva anche la giovane tata Becky, pronta a fare da babysitter ai piccoli Grace e Oliver. Anna, intanto, inizia a nutrire il sospetto, a tratti ossessivo, che Jake la tradisca con ...

Si tinge di giallo la prima serata di Rai2, con la messa in onda, oggi e domani, della nuova serie tvdi, la cui trama l'abbiamo anticipata qualche giorno fa. Quanti sono gli episodi La prima stagione è formata da sole due puntate, la seconda delle quali sarà in video già domani, ...La miniserie australiana "di" (Lie with me), in onda giovedì 8 e venerdì 9 giugno in prima visione assoluta alle 21.20 su Rai 2, racconta la storia thriller di una coppia - Anna e Jake Fallmont - che, per ...La prima serata di Giovedì 8 e Venerdì 9 Giugno su Rai Due è all'insegna del giallo. Chi ama i thriller non perdadi(titolo originale With Intent - Lie whit me ), una miniserie australiana che promette di tenere incollati allo schermo fino all'ultima inquadratura. Protagonista una famiglia borghese ...

Spirale di bugie, trama e cast della miniserie di Rai2. Quante puntate sono QUOTIDIANO NAZIONALE

Spirale di bugie: la trama della serie su Rai 2. Di cosa parla, qual è la trama e il racconto del thriller in onda l'8 e il 9 giugno ...Spirale di bugie: trama, cast, quante puntate, streaming della serie in onda su Rai 2 l'8 e il 9 giugno 2023 alle ore 21.20. Di cosa parla ...