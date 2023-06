Spezia - Verona | il pronostico | il segno Gol è quotato 2 00

Si gioca tutto in novanta minuti, più eventuali rigori. Domenica al Mapei Stadium c'è: fischio d'inizio alle 20.45. Le due squadre hanno chiuso il campionato a pari punti, entrambe a 31, da quest'anno è stato reintrodotto lo spareggio salvezza. Non vale la vecchia ...L'Hellassi prepara allo spareggio contro loper la salvezza e ci sono buone notizie per Zaffaroni: recupeati Verdi e Lazovic Ilprepara lo scontro salvezza di domenica sera contro lo ...O sono degli scriteriati o sono dei geni. Perché la - per altro a lungo ponderata - decisione della Lega serie A di fissare al Mapei stadium di Reggio Emilia lo spareggio salvezza tra(domenica 11, ore 20.45) suscita più di una perplessità. A maggior ragione se, dall'iniziale Dacia Arena di Udine, si è passati al Città del Tricolore per motivi di sicurezza. Se è ...

LO SPAREGGIO SPEZIA-VERONA SI GIOCHERÀ A REGGIO EMILIA - Sportmediaset Sport Mediaset

Lo ha reso noto la Lega Serie A. La sfida è in programma domenica 11 giugno al Mapei Stadium con inizio alle 20.45 ...Dopo la querelle stadio indiscrezioni sui 4.000 posti a testa al Mapei Si avvicina lo spareggio che vale una stagione per Spezia e Verona ma ad ora –– a tenere… Leggi ...