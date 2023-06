Speciale NLT - Veicoli commerciali | soluzioni dedicate

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ipossono essere noleggiati a lungo termine con modalità analoghe a quelle delle autovetture. Anzi, i contratti di locazione dei compagni di lavoro e di trasporto delle piccole e medie attività dispongono di una serie dispecifiche per facilitare l'impiego quotidiano e semplificare la contabilità grazie ai costi certi. Essendo parte dell'attività dell'azienda, ida trasporto fino a 3,5 tonnellate di peso complessivo fruiscono della possibilità di detrazione dell'Iva. Rispetto alle auto, i chilometraggi annuali sono stabiliti secondo le condizioni operative tipiche dei mezzi adibiti al trasporto di merci o ai servizi. Possono essere previste percorrenze più elevate per chi svolge attività di consegna di beni, o meno ampie per furgoni e piccoli autocarri che operano solo in città o ...

Gli acquisti online sono entrati nella nostra vita quotidiana di consumatori di prodotti e servizi. Ma siamo pronti a considerare anche il noleggio di un'auto fra le nostre esperienze nell'e - ...Il noleggio è stato il salvagente per molti utenti in attesa della consegna di veicoli nuovi durante la fase più critica della penuria di vetture a causa della crisi dei componenti e della catena ...L'acquisto dell'auto fatto online non è più un tabù, e non lo sono nemmeno le altre forme di acquisizione di un veicolo da parte di privati e aziende. Soluzioni come il "car as a service" o "pay per ...

Una forma di acquisizione che si addice anche alle soluzioni temporanee, come la locazione a medio termine in caso di trasferimento o impegni di lavoro nell’arco dell’anno ...