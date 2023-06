Spari e panico ad Annecy | il video dell' arresto del siriano | VIDEO

(Di giovedì 8 giugno 2023) Un uomo armato di coltello si è avventato giovedì mattina sui bambini e gli adulti che si trovavano in un parco giochi di, cittadinae Alpi francesi. Vestito di scuro, con occhiali da sole e il capo coperto da una kefiah, ha accoltellato 4 bambini e un due uomini, tra cui un 78enne. I piccoli, di età compresa tra i 22 mesi e i 3 anni, sono stati ricoverati in gravi condizioni: tre di loro, due cugini di 2 e 3 anni e il piccolo di poco meno di 2 anni, di nazionalità olandese, sono i pericolo di vita. Grave anche una bambina inglese di 3 anni e uno dei due uomini che è stato anche ferito dai colpi di arma da fuoco sparati dalla polizia per fermare l'aggressore. Tutti sono stati ricoverati in ospedali francesi oa vicina Svizzera e sono stati operati d'urgenza. L'attentatore è stato bloccato dalla polizia ed è stato posto ...

... di una delle quali è ricoverata in gravi condizioni, ma almeno altre 12 hanno riportato ferite o sono state prese in cura per attacchi di. L'arresto del killer. Dopo gli, il killer ...Almeno altre 12 persone hanno riportato ferite o sono state curate per attacchi di ansia e di. Due sospetti sono stati successivamente arrestati, ha annunciato il capo della polizia di ...... quando hanno sentito circa ventiin rapida successione. Centinaia le persone che hanno inziato a scappare in preda al. Almeno dodici quelle rimaste ferite durante la fuga. Tra loro, ...

Strage ad una festa della maturità a Richmond. Un ragazzo di 19 anni ha aperto il fuoco all'esterno del Teatro Altria uccidendo due persone.Due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenuta durante una cerimonia di consegna dei diplomi nello ...