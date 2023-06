Spareggio Serie A 2022 23 | le probabili formazioni di Spezia-Verona

(Di giovedì 8 giugno 2023) Domenica 11 giugno 2023, sul campo neutro del Mapei Stadium di Reggio Emilia, si giocherà, match valido per lo/23. Chi uscirà sconfitto accompagnerà Cremonese e Sampdoria in B. In caso di parità non ci saranno i tempi supplementari ma direttamente i calci di rigore./23: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Entrambe hanno chiuso la regular season appaiate al terz’ultimo posto con 31 punti. Nell’ultima giornata i liguri sono stati sconfitti dalla Roma per 2-1, così come gli scaligeri, battuti dal Milan. La squadra di Semplici hanno collezionato sei vittorie, tredici pareggi e diciannove sconfitte, mentre quella di Zaffaroni vanta sette vittorie, undici pareggiate e ventuno sconfitte. Nel match di ...

L'AIA ha reso noto che sarà Daniele Orsato della sezione di Schio l'arbitro chiamato a dirigere la sfida valida per lo spareggio per la permanenza nel campionato di Serie A 2023/24 contro l'Hellas Verona, in programma domenica 11 giugno, alle ore 20:45, sul terreno del 'Mapei Stadium'.

La Lega Calcio di Serie A era entrata nell'occhio del ciclone dopo le ... che doveva originariamente ospitare lo spareggio Spezia-Hellas Verona. Le due tifoserie, rivali e fortemente a rischio scontri ...