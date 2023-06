Spalletti scherza sui social | “Stanotte mi sa che dovrò dormire nella Panda”

(Di giovedì 8 giugno 2023) L’addio di Lucianoal Napoli ha scosso e non poco i tifosi partenopei. L’allenatore che ha riportato lo scudetto in città dopo 33 anni dall’ultima volta non potrà essere dimenticato facilmente. I napoletani si chiedono ogni giorno chi prenderà il suo posto, ma il tecnico toscano continua a pubblicare post sul suo profilo Instagram che rendono più difficile la separazione. Luciano(FOTO: IMAGO)Negli ultimi giorni,ha voluto ringraziare città e tifosi con due bellissimi post, ma oggi ne è arrivato un terzo che ha fatto commuovere la tifoseria. L’allenatore azzurro ha pubblicato una foto della sua camera, addobbata con poster e quadri che lo ritraggono, mentre appese al muro tantissime maglie di Maradona. Invece, il tricolore “Napul3 Campione d’Italia” ha occupato il posto letto e...

- Ultras e la Panda rubata: il regalo Nel video girato in sala stampa a Castel Volturno,con gli ultras che ammettono fra l'ironia e la serietà di esser stati loro i ...Ora che la recita è finita, Lucianostremato, può togliersi la maschera e mostrare le sue emozioni nude di uomo. 'Non so come ...con Stankovic, batte il suo record di punti, arriva a ...A completare questo curioso podio è Lucianoil 29 maggio (2021) . L'annuncio più in ... Si, ovviamente. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...

Scherzo a Spalletti, tifosi camuffati da ladri: 'Ecco il volante dell'auto che ti hanno rubato, scusa' Repubblica TV

Luciano Spalletti ha lasciato Napoli ma Napoli è nel suo cuore. Lo sarà a vita. Altro post social. La foto con le maglie di Maradona col numero dieci e poi lo stemma dello scudetto sul letto. L'allena ...Il CorSport si sofferma sulla stoccata di De Laurentiis a Spalletti: ieri ha parlato di Napoli-Milan 0-4 come della peggior serata in 18 anni ...