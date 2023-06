Spalletti ha già scelto | ecco la panchina per il 2024

(Di giovedì 8 giugno 2023)si prenderà un anno sabbatico, ma secondo alcune fonti avrebbe già pronta una nuova proposta di lavoro, anche se diversa dal solito. Un anno di stop: ormai è deciso. L’addio di Lucianoal Napoli, dopo due stagioni eccezionali che hanno condotto il club partenopeo a risultati eccellenti, è ormai certo, ma il tecnico non prenderà una nuova. Molte voci sono circolate sul suo futuro, nelle scorse settimane, ma ormai la decisione definitiva ha preso forma in maniera chiara. L’allenatore toscano tornerà dunque al timone di una nuova squadra solo nel, e non saranno poche le società che terranno il suo nome in considerazione. Inizialmente, era sembrato che il suo destino potesse essere un immediato passaggio alla Juventus. Con il trasferimento, probabile ma comunque ancora non ufficiale, di ...

Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Napoli Nuovo post di Lucianosu Instagram. L'allenatore ha mostrato l'immagine del famoso lettino nel suo ufficio a Castel Volturno. 'Si èpreso il mio lettino... Stanotte mi sa che dovrò dormire nella Panda...', ...E qualcuno se n'èandato, come, Maldini e Massara, Tare ma chissà come, Allegri è sempre lì. Il posto fisso non lo molla, come se fosse Checco Zalone, e pretende di avere avuto ragione. ...Forsesi è visto qualcosa nelle squadre (in Olanda l'Az Alkmaar semifinalista di Europa league) ... E questo vale per Maldini al Milan, peral Napoli, per Tare alla Lazio e chissà quanti ...