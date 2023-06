Sotto la lente - MG ZS | Suv da famiglia a un prezzo che non t' aspetti

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 8 giugno 2023) Con una lunghezza di 4.323 millimetri, la MG ZS si posiziona a nella fascia delle B-Suv, senza però essere molto più piccola di una segmento C: in pratica, è lunga come una Fiat 500X (427 cm) o una Peugeot 2008 (430 cm). Oppure, per restare nella stessa fascia di, come una Dacia Duster (434 cm). Pure le altre dimensioni sono in linea con quelle delle rivali: la MG ZS ha un'altezza di 1.635 mm (1.620 non contando i mancorrenti) e una larghezza di 1.809 mm (2.048 con specchietti aperti), mentre il passo è di 2.580 mm. Misure compatte, dunque, che contribuiscono a contenere il peso a secco, che spazia da 1.231 a 1.264 kg a seconda della versione (la massa a pieno carico arriva a 1.695 o 1.730 kg). La MG produce la ZS in diversi stabilimenti asiatici: in Cina nelle fabbriche di Lingang (Shanghai) e Zhengzhou (Henan), in Thailandia a Laem Chabang e in India a Halol, ...