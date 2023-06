“Sonia ha tradito Paolo con un collega” Separazione Bonolis-Bruganelli | il gossip esplode | “Vi racconto tutto”

(Di giovedì 8 giugno 2023) “hacon un”. È questa l’indiscrezione, senza conferme, che ci sarebbe alla base dellaconsensuale tra i due. A riferirlo è l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Com’è noto, l’uomo, ha un canale Telegram dove spiffera in anteprima tutti gli scoop più succosi dello showbiz italiano. Chiaramente si tratta spesso di bombe che non trovano poi conferma nell’immediato futuro, ma c’è da dire che il canale è sempre molto seguito. Ma andiamo a vedere cosa avrebbe detto Corona sulla. >> “Ma chi dei due ha lasciato?”....

... che Fabrizio Corona diffonde uno scoop sulla separazione traBruganelli e Paolo Bonolis . ... 'Tipo, quasi 20 anni fa Paolo Bonolis è statoda sua moglie con un suo collega intimissimo e ...Ormai tutti sanno della fine della loro lunga relazione ma ciò che molti non sanno, secondo quanto riportato da Corona, è che a quanto pare ormai venti anni faBruganelli avrebbePaolo ...Un retroscena mai svelato che riguarderebbe un presunto tradimento diai danni di Paolo, ce ... Ad esempio 'Tipo - prosegue - quasi 20 anni fa Paolo Bonolis è statoda sua moglie con un ...

"Paolo Bonolis tradito dalla moglie con un collega famoso": Fabrizio Corona sgancia la bomba Today.it

Anche questa volta Fabrizio Corona non ha perso tempo e ha cavalcato l'onda del gossip: ecco cosa ha detto l'ex re dei paparazzi ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...