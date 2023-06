Soldati russi sugli alberi per sfuggire alla piena provocata dalla distruzione della diga di Kherson

(Di giovedì 8 giugno 2023) Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino, rilancia su twitter il video di un "corrispondente di guerra" russo in cui si vedonocostretti a rifugiarsia causadal crollodi Kakhovka. "E' un fatto assodato. laa non da valore alle vite, comprese quelle dei suoi", commenta Gerashchenko. L'Ucraina accusa Mosca di aver deliberatamente fatto esplodere lacentrale idroelettrica di Kakhovka, occupata daifin dai primi giorni dell'invasione

Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino, rilancia su twitter il video di un "corrispondente di guerra" russo in cui si vedonocostretti a rifugiarsi sugli alberi a causa della piena provocata dal crollo della diga di Kakhovka. "E' un fatto assodato. la Russia non da valore alle vite, comprese quelle dei suoi ...Non solo per la morte dei civili e deiche si trovano sul posto, bensì può costituire un ... al momento, la figura di Prigoin (in ascesa anche nei "famigerati sondaggi" che lo attestano ......respinto l'offensiva ucraina a Zaporizhzhia distruggendo 30 carri armati ed eliminando 350. ... Iavrebbero bombardato Kherson , la città inondata dalla piena del fiume Dnepr. E proprio il ...

Soldati russi si salvano dall'alluvione salendo sugli alberi - video RaiNews

"La tanto attesa controffensiva dell'esercito ucraino contro le forze di occupazione russe è iniziata, aprendo una fase della guerra volta a ...Non solo per la morte dei civili e dei soldati che si trovano sul posto ... A chi si chiede, infatti, se il presidente russo intenda utilizzare i missili nucleari per imprimere un cambiamento nel ...