Smart working prorogato | ma soltanto nel privato | ecco le date e le novità

(Di giovedì 8 giugno 2023) Per i dipendenti della pubblica amministrazione il rinvio è ancora in stand by, in attesa che si trovino le necessarie risorse

La proroga dello, il trattamento fiscale dei fringe benefit e la detassazione dei contributi previdenziali pagati ai badanti. Sono queste alcune delle novità che arrivano con il dl Lavoro, attualmente ...Per i lavoratori fragili e genitori con figli fino a 14 anni del settore privato loè prorogato fino al 31 dicembre 2023. E' quanto stabilisce un emendamento al dl lavoro, approvato dalla commissione Affari sociali del Senato, presieduta dal senatore di Fdi, Francesco ......locali saranno erogati on - line da dipendenti pubblici (ammesso e non concesso che possano ancora definirsi tali e non siano invece di ditte appaltanti) che lavoreranno inabbattendo i ...

Prorogato lo smart working nel settore privato per specifici lavoratori. Non si sa ancora nulla in merito per quel che concerne il pubblico. Lavoratori fragili e genitori con figli fino a 14 anni nel ...Lo smart working per i fragili e genitori con figli under14 è prorogato fino a fine anno. Ma solo per chi lavora nel privato. Per i dipendenti della pubblica amministrazione il rinvio è ancora in stan ...