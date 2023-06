Smart working | proroga solo per i fragili Stop per i genitori di figli minori | ma c' è la scappatoia

... il cui tetto sarebbe di 3mila euro 'netti', si deve ancora sciogliere il nodo sulla proroga dello. Il provvedimento e' atteso la prossima settimana (martedi' o mercoledi') all'esame ...... serve una vera e propria rivoluzione culturale , oltre che organizzativa, in grado di rendere lopienamente efficace, per non pregiudicare i servizi erogati a cittadini e imprese". ...... il professor Pirlo cita come e sempio il periodo del Covid durante il quale il mondo del lavoro italiano ha potuto proseguire in termini di continuità operativa e con losolo ed ...

Smart working e fragili, verso una miniproroga al 30 settembre. Detassato per tre anni lavoro domestico la Repubblica

I lavoratori con patologie potranno lavorare da casa almeno fino al 30 settembre. Chi ha figli con meno di 14 anni dal primo luglio torna in ufficio. Ma potrà stipulare un accordo aziendale Si stringe ...Il governo sta ragionando sulle novità del Dl Lavoro: possibili fringe benefit, bonus figli e una nuova proroga dello smart working.