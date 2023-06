Smart working | fringe benefit | bonus figli | le novità del decreto Lavoro 2023 Cosa cambia Badanti | contributi azzerati per 3 anni

(Di giovedì 8 giugno 2023) Non solo proroga delagile, il governo ripensa i. Il più importante è ilda 660 euro fino a un massimo di 3. Per le badantiper 3. Resta il nodo delle coperture finanziarie

Loè prorogato fino al 31 dicembre per i lavoratori fragili e genitori con figli fino a 14 anni solo nel settore privato. Lo prevede un emendamento al decreto lavoro che è stato approvato ...Loè prorogato fino al 31 dicembre per i lavoratori fragili e genitori con figli fino a 14 anni solo nel settore privato . Lo prevede un emendamento al decreto Lavoro che è stato approvato ...La commissione Lavoro - Sanita' ha aggiornato a martedi' la prosecuzione dell'esame del Dl lavoro. Restano alcuni temi accantonati, tra cui la proroga dellonel settore pubblico e l'esenzione anche contributiva per i fringe benefit. Martedi' sara' votato il mandato alla relatrice, Paola Mancini (FdI). Il provvedimento, che deve passare alla ...

Lo smart working è prorogato fino al 31 dicembre per i lavoratori fragili e genitori con figli fino a 14 anni solo nel settore privato. Lo prevede un emendamento al decreto lavoro che è stato approvat ...Approvato un emendamento al decreto Lavoro che proroga fino al 31 dicembre lo smart working per fragili e genitori con figli minori di 14 anni. Vale per i lavoratori del privato, per il pubblico sono ...