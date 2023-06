Sky | Bobbi e Valsecchi | ma quale sessismo | vanno premiati

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Allora ragazzi, se qualcuno pensa, anche lontanamente in un anfratto del cervello, che io possa giustificare quello che alcuni poliziotti di Verona hanno commesso nei confronti di clochard, immigrati e persone che sono cadute nelle loro mani, si sbaglia. Vi dico di più, fossero vere tutte quelle cose che abbiamo ascoltato (le stecche, le botte, l’urina addosso), quelli che hanno commesso queste cose e quelli che hanno taciuto senza fare nulla andrebbero cacciati dalla polizia. Se fosse vera soltanto una di quelle cose, e per il momento sembra che sia così, io non aspetterei nemmeno la fine del giudizio. Queste persone se hanno commesso quelle cose nei confronti di persone inermi nelle mani dello Stato, andrebbero cacciate immediatamente dalla polizia, oltre che i processi che gli spetteranno. Seconda cosa. La vicenda dei due commentatori di Skye ...