Skicross | Coppa del Mondo 2023-2024 | pubblicato il calendario Si aggiunge una tappa italiana!

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023) Comincia a prendere forma la prossima stagione di, una delle discipline di punta dello sci freestyle. Il 6 giugno infatti la FIS ha diramato ilufficiale delladel, competizione itinerante che ospiterà diciannove gare in undici località differenti, tra cui spicca anche la new entry tutta italiana di Alleghe (Belluno, Veneto). Come ormai da tradizione si partirà da Val Thorens, in Francia, per poi passare alle maestose montagne di Arosa, in Svizzera (12 dicembre). La carovana si sposterà quindi a San Candido (Italia) dal 21 al 22 dicembre, per poi salutare la fine delsempre nel territorio italiano, ovvero ad Alleghe (28-29 dicembre), località immersa nel cuore delle Dolomiti pronta a debuttare ufficialmente nella ...