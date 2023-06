Siriano e richiedente asilo | chi è Abdalmasih H | l’immigrato che ha accoltellato i bimbi

Articolo in aggiornamento Orrore in Francia, dove unha accoltellato 9 persone , di cui 8 bambini in età di scuola materna, tutti con un'età approssimativa di 3 anni, in un parco di Annecy. Stando alle informazioni ottenute da Le Figaro , si ...L'attentatore è unasilo. In questo video gli istanti concitati della sua cattura da parte della PoliziaOrrore ad Annecy, in Francia, dove unasilo ha attaccato con un coltello un gruppo di persone nel parco del Jardin de l'Europe, ferendone cinque, tra cui quattro bambini di un'età media di tre anni. Di questi, tre sono ...

Attentato in un parco di Annecy, siriano richiedente asilo accoltella diverse persone: feriti almeno 6 bambini leggo.it

Attentato in Francia. Sei bambini sono stati accoltellati in un parco ad Annecy. L’autore dell’attacco è un siriano richiedente asilo. Attimi di terrore ad Annecy, in Francia, dove un uomo ha ...Ha 32 anni ed è di nazionalità siriana, l'uomo che ha accoltellato almeno 8 bambini nel parco sul lungolago di Annecy, in Francia ...