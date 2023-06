Sinistra sbugiardata pure da Gentiloni | batosta sul caso Corte dei Conti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 giugno 2023) Paologela la. “Sull'aumento di autoritarismo del governo, è bastato un solo giorno. Il braccio di ferro per limitare il ruolo delladeine è un'ulteriore prova”. Parlava così pochi giorni fa Romano Prodi, ex leader della, in merito alle mosse del governo sul Pnrr. Le parole del professore bolognese sono state cavalcate da una grande fetta del Pd - di oggi e del passato - ma non trovano alcun riscontro a livello europeo. Il commissario Ue all'Economia, intervistato da Skytg24, ha infatti evitato qualsiasi rimbrotto all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “La decisione del governo italiano sui controlli delladeisul Piano nazionale di ripresa e resilienza non viene commentata ...