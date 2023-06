Sigarette di contrabbando in un box della provincia | nei guai un cittadino ucraino

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 giugno 2023) Bergamo. Due quintali di‘Malboro’ contraffatte sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Monza, su un traffico di tabacchi lavorati gestito da un, irregolare in Italia, denunciato per, soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ricettazione, commercio di prodotti con segni falsi, e bloccato poco prima che spedisse in Inghilterra mille pacchetti didimarchiate Marlboro. Le indagini sono partite dalla segnalazione di una cittadina brianzola, che ha permesso di individuare in un centro spedizioni di una compagnia di trasporti con filiale indi Monza, 26 kg di tabacchi lavorati esteri di. Da lì le ...