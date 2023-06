Siamo anche noi | potenzialmente | come quei genitori che lasciano i figli in auto

Leggi su panorama

(Di giovedì 8 giugno 2023) Iche hanno lasciato ini propri, nella convinzione di averli portato all’asilo, hanno sempre ricevuto molte accuse. In realtà, nessuno è immune di da questo rischio. Gli esseri umani non hanno controllo su molte delle proprie attività, basti pensare al semplicematismo del guidare un’mobile o alla routine messa in atto prima di uscire di casa per andare al lavoro. Per inficiare l’efficacia di questimatismi e cadere in errore basta davvero poco, un’ora di sonno in meno o una banale interruzione della routine,il sopraggiungere di una telefonata. A quel punto si registrerà un’azione mai compiutaagita. Il genitore, nella fattispecie, non avrebbe consapevolezza della mancata azione in quanto ...