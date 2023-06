Si tratta del figlio ancora neonato dell' onorevole 5 Stelle che ha potuto così partecipare ai lavori dell' Aula e nello stesso tempo allattare il suo bimbo

(Di giovedì 8 giugno 2023) Federico è il primonella storia italiana entrato nell’emiciclo di Montecitorio per stare con la sua mamma durante l’allattamento: il piccolo,Gilda Sportiello, non sarà l’ultimo a farlo perché d’ora in poi portare il proprio bambino innon sarà più un eventoinusuale. Michelle Hunziker, lacrime da nonna: allatta il nipotino Cesare e si emoziona ...

Secondo fonti di polizia sidi un richiedente asilo di nazionalità siriana. L'uomo ha ... Deputati e membrigoverno hanno osservato un minuto di silenzio nell'Assemblea nazionale dopo l'...482023 , sarà molto differente da quella pensata in origine. Come sarà davvero il bonus colf e badanti L'emendamento firmato dai senatori 5 stelle , Guidolin, Mazzella, Pirro, Bevilacqua, che ...Sidi un compenso con periodicità plurimensile, ovvero che spetta per un periodo superiore a quellonormale periodo di paga che, normalmente, è di 12 mesi. Ma la q uattordicesima dei ...

Bollettino Morningstar N.17 del 2 - 8 giugno 2023 Morningstar

(Teleborsa) - Un pacchetto di misure ad hoc per chi guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di droghe e norme dedicate alla micromobilità. È quanto prevede disegno di legge per la sicurezza strada ...Economia circolare, l’esempio dei 110 Comuni che promuovono il riuso di prossimità è quanto emerge da una recente analisi ...