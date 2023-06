Sharapova | Sinner ha il gioco per vincere uno Slam

Jannikè atteso da tempo alla grande vittoria. Ma è davvero pronto a vincere uno Slam A rispondere alla domanda è, su gazzetta.it, un'ex numero 1 del tennis mondiale quale Maria. "Spero che ...La rassegna stampa di giovedì 8 giugno 2023style: 'Alcaraz una stella., il gioco c'è: adesso deve vincere' (Federica Cocchi, La Gazzetta dello Sport) Mariaha avuto tante vite. Ragazzina prodigio capace di vincere ..., sembra evidente che non sia ancora riuscito a mandar giù quel boccone amaro: la frecciata non è passata inosservata, Prima si era pensato a Maria, che oltre ad essere indicatissima ...

Sharapova: "Sinner, il gioco c'è. Ma ora deve vincere" La Gazzetta dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...L'ex numero 1 russa: "Alcaraz non è il nuovo Nadal, è stato bravo a sviluppare un suo stile. Eredi mie o delle Williams Non ne vedo..." ...