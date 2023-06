Shannen Doherty | la lotta contro il tumore | «Metastasi al cervello | ho paura» E posta il video della tac su Instagram

(Di giovedì 8 giugno 2023)è malata dida diversi anni: era il 2015 quando, per la prima volta, rivelò di avere sconfitto la malattia. Poi, nel 2020, l’attrice di Beverly Hills era tornata a parlare del cancro dicendo che, purtroppo si era ripresentato e che l’unico suo desiderio era quello di trascorrere quanto più tempo possibile con la mamma, il marito e gli amici. Proprio nelle scorse ore, tramite un post suha rivelato che a gennaio le hanno trovato unaal, diagnosi che l’ha spaventata moltissimo. Il postdiMaschera per la tac sul viso, un raggio che a intermittenza lo illumina e lacrime che le scendono dagli occhi. Sono queste le prime immagini del ...

è un volto familiare per quella generazione che ha vissuto i tempi d'oro di serie cult come Beverly Hills 90210 e Streghe . Ma lo è anche grazie al suo racconto di dolore ma anche di ...negli anni '90 era una delle star più amate e ricercate e divenne famosa dopo aver interpretato Brenda Walsh nella serie tv di successo 'Beverly Hills 90210' . L'attrice nel 2015 ..., che abbiamo amato nel ruolo dell'indimenticabile Brenda di Beverly Hills 90210 e in quello di Prue in Streghe , persegue la sua battaglia contro il cancro condividendo i suoi sforzi ...

Shannen Doherty lotta contro il tumore, ha metastasi al cervello - Lifestyle Agenzia ANSA

La Brenda di Beverly Hills 90210 combatte contro la malattia dal 2015 tenendo costantemente informati i fan sul suo stato di salute: ecco gli ultimi amari aggiornamenti.Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills 90210, fa un annuncio choc su Instagram dopo il tumore: "ho metastasi nel cervello" ...