Sfuma il sogno di avere 8 squadre italiane in Europa Tutte le qualificate e il caso Juventus | la Fiorentina attende

(Di giovedì 8 giugno 2023) Zero su due. Niente da fare. L’Italia perde la sua seconda finale europea consecutiva e vedere definitivamente ildiottonel 2023-24 tra Champions, Conference edLeague. Dopo la Roma, ko ai rigori contro il Siviglia a Budapest lo scorso 31 maggio, ieri sera il West Ham ha beffato la2-1 al 90?. Un gol, quello di Bowen su assist dell’ex rossonero Paquetà, che ha condannato forse oltre misura la squadra di Vincenzo Italiano. Che adesso, dopo due finali giocate e perse, rischia di restare fuori da tutto. L’ultima speranza rimasta per agguantare l’e non salutarla dopo un solo anno è che l’Uefa squalifichi ladalle coppe. Insomma, bisognerebbe “gufare” una collega. Non ...

... sono fatali errori difensivi che vanificano una rimonta; è il contropiede di Bowen che spezza l'equilibrio fissato da Benrahma su rigore e Bonaventura ,così ildi portare il secondo ...ildella Fiorentina in Conference League , con il West Ham che vince in finale per 2 - 1. Alla Eden Arena di Praga non basta la rete di Bonaventura , che risponde al gol di Benrahma . Al ...Due su due , in negativo. Un'altra finale persa dall'Italia, dopo quella di Europa League . Un'altra finale persa soprattutto dalla Fiorentina , dopo quella di Coppa Italia. Ileuropeo della Viola si spegne nei minuti di recupero: la Conference League è del West Ham , che a Praga vince 2 - 1 , grazie al gol decisivo di Bowen allo scadere, dopo il botta e risposta fra ...

Conference League, il sogno della Fiorentina sfuma al 90' Dire

È bastato un attimo, un solo istante di blackout, per infrangere il sogno. Per l'ennesima c’è stata la solita sbavatura di Igor, quasi come con un foglio di carta carbone - ...I viola fanno la partita ma non trovano lo spunto decisivo e la seconda edizione della Conference League vola in Inghilterra ...