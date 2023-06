Sergio Ramos | un club saudita su di lui

Mini - rivoluzione in casa Psg . Definiti gli addii di Messi e, il club francese si appresta anche a cambiare allenatore. Sebbene l'addio a Galtier non sia stato ancora ufficializzato, la dirigenza lavora per trovare un nuovo mister che possa ...... anche a Benzema (nella foto) sarebbe stata fatta un'offerta equivalente Secondo una fonte citata da Afp, tra gli obiettivi dei sauditi ci sono Luka Modric (nella foto), Hugo Lloris,, ...IL PARIS SALUTAContro il Clermont c'è stato anche l'addio tra gli applausi di, che ha salutato il pubblico di Parigi con un gol. Anche il centrale spagnolo entra a far ...

Sergio Ramos consiglia Kane: “Non si può dire ‘no’ ad un club come il Real Madrid” ItaSportPress

Dalla vittoria della Ligue 1 all'addio di Sergio Ramos e Messi: per il PSG è stata una stagione molto complessa. Dopo una sola stagione la squadra francese si prepara a salutare Galtier, con la dirige ...Sergio Ramos, ex capitano del Real Madrid, ha salutato con un post su Instagram Zlatan Ibrahimovic: "Zlatan non si è ritirato dal calcio, è il calcio che si è ritirato ...