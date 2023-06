Sequoia recide le radici con la Cina Ma anche in Europa i fondi fanno “de-risking”

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 giugno 2023) Come riportato ampiamente dalla stampa internazionale, il fondo di venture capital– uno dei principali della Silicon Valley con circa $ 85 mld in gestione e tra i primi a finanziare colossi come Apple, Google e YouTube – ha di recente reciso i legami con laattraverso una complessa operazione che ha reso autonomo il ramo sinico del gruppo. Sebbene un certo grado di autonomia decisionale fosse già garantito alla leadership diChina, la pressione negli ultimi tempi era divenuta intollerabile sul piano della sicurezza nazionale americana a causa degli investimenti effettuati in ByteDance, proprietaria di TikTok, ovvero in start up i cui prodotti – si sostiene – vengono utilizzati per il monitoraggio e la sorveglianza, e per operazioni di propaganda indirizzate ai cittadini americani (tra gli altri). Ciò che colpisce, ...