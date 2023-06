Semifreddo panna e fragole | un boccone e si torna bambine!

Leggi su donnaup

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il, avvolgete e goloso è un inno all’infanzia. La consistenza stessa di questo dolce cremoso è consolatoria: morbida, invitante, scioglievole, è una coccola, la carezza di una mamma, il regalo per un bel voto o per un buon comportamento, un premio. La memoria vola e i ricordi si affastellano nella nostra mente: ci rivediamo bambine, spensierate e felici, davanti al nostro gelato preferito! Ovviamente, quindi, farete la gioia dei vostri piccoli portando in tavola questo capolavoro. Semplicissimo da realizzare, ha un’unica piccola pecca: una volta pronto deve refrigerare nel congelatore per 2 ore almeno. Solo così si rassoderà alla perfezione e farà invidia ad un preparazione di alta pasticceria. La sua base di biscotto, poi, è la chicca finale che rende croccante e morbido al contempo un dessert fiabesco! Che ...