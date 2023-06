Sei bambini accoltellati in un parco di Annecy | Francia

e un adulto sarebbero tra i feriti, alcuni dei quali in modo più grave , secondo quanto si apprende dai media dell'Alta Savoia. Sarebbero tre iin condizioni critiche . L'assalto, ...- - > Twitter . n uomo ha aggredito con armi da taglio diversi, di circa tre anni, questa mattina in un parco vicino al lago di Annecy, in Alta Savoia, in Francia.di loro, riferisce la France Press, sono stati feriti e tre sono in gravi condizioni. ...persone, fra cui quattro, sono state ferite da un individuo armato di coltello in un parco di Annecy, nella regione francese dell'Alta Savoia. Fonti di polizia citate da Le Figaro, ...

Attentato in Francia. Sei bambini accoltellati, tre sono gravi AGI - Agenzia Italia

L'aggressione in un parco vicino al lago di Annecy, in Alta Savoia. Arrestato un richiedente asilo siriano non noto alle forze dell'ordine ...Terribile attentato in Francia. Un uomo ha accoltellato un gruppo di bambini sotto i tre anni che giocavano in un parco.