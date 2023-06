Seggiolini anti abbandono | cosa sono | come funzionano e cosa dice la legge

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 8 giugno 2023) Negli ultimi anni siverificate diverse tragedie in cui bambini dimenticati in auto dagli adulti hanno perso la vita. Per evitare il ripetersi di casi simili (avvenuto il 7 giugno a Roma), nel 2018 è iniziato un lungo iter politico per introdurre la cosiddetta “salva bebè”, che doveva entrare in vigore a luglio 2019. Cistati degli slittamenti e infine con la firma del decreto attuativo,stati ufficializzati i requisiti tecnici dei dispositivi. Laè quindi in vigore dall’autunno del 2019, mentre le multe per chi non si adeguascattate dal marzo 2020.