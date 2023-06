“Se n’è andata senza pagare” | Amanda Lear | il retroscena incredibile spunta solo ora

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 8 giugno 2023) Unsutorna a galla dopo più di 10 anni. La cantante nella bufera per un presunto furto Chi è cresciuto nei mitici anni ’70 si ricorderà sicuramente di. La star della musica è stata un’icona mondiale della musica disco. Oggi la cantante francese ha 83 anni e molti ex ragazzi degli anni Settanta canticchiano ancora “Blood and Honey”, “Tomorrow”, “Follow Me” e “Queen of China Town”.- ANSA – ilovetrading.itRecentemente il suo nome è tornato al centro delle cronache per un episodio che risale a molti anni fa. Questo fatto, molto imbarazzante per una star del calibro di, è stato raccontato in una trasmissione televisiva. Per la cantante sicuramente non sarà un buon momento dopo che ...