Se hai risposto al messaggio delle Poste | ti sei messo in un mare di guai | cosa sta succedendo in tutta Italia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Undine sta spargendo il panico tra i cittadini. Chi hasi potrebbe ritrovare senza soldi. Un nuovo tentativo di smishing sta mietendo molte vittime.ne mette in allerta di cliente, non rispondere al finto. I cybercriminali inventano continuamente nuove modalità per truffare i cittadini. I tentativi di phishing e smishing si susseguono numerosi e, purtroppo, troppe persone ancora cadono nelle trappole. Parliamo di email e sms che sembrano arrivare dane (o da una banca o dall’AgenzieEntrate) ma che in realtà sono costruite ad hoc dai criminali informatici con un solo obiettivo. Rubare i soldivittime che non riconoscono il ...

Lui mi ha: "Be', non lo conosco. Quando lo conoscerò, ti risponderò". Non ha filtri. Per intensità ricorda Elio Germano da bambino, ma con l'atteggiamento anarchico di Edoardo Pesce....Lei haanche questa volta per le rime, inscenando un dialogo con il bambino. 'Cos'è che ... e certo! La mamma è passata al latte artificiale perché non ce n'era più di latte, le...il pieno delle ragioni, il PIENO, ma voglio chiederti solo un favore. Dicci solo che stai bene. ... La signora Sabrina, quando haal telefono, ha detto: " Purtroppo Alessandro non può ...