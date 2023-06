Scoppia un incendio in casa | morto un uomo

Leggi su today

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dramma in un'abitazione di via Taormina, a Milano. Nella serata di ieri, mercoledì 7 giugno, una causa di undivampato nell'appartamento dell'edificio al civico 9, al terzo piano.È successo intorno alle otto meno un quarto. L'edificio si trova in zona viale Zara, non...