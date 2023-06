Scontro sulla A4 nel Milanese | due morti e tre feriti

... in linea con le migliori pratiche a livello europeo, grazie al sistema in vigore), con tutte le evidenti conseguenzecontinuità aziendale che non voglio neanche evocare ma che non potrebbero ...... invece, stanno ricostruendo la dinamica delloche ha visto coinvolte due auto e due tir. Chi sono le vittime. Secondo quanto riferito dall'Ansa, i due morti viaggiavanostessa auto. ...L'autista della stessa auto, una donnacinquantina, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza con traumi a testa, torace, addome e bacino. Il quarto passeggero, ...

Incidente nella notte: scontro tra auto, morto un 46enne. Feriti quattro ragazzi RomaToday

Due persone sono morte in un incidente stradale nel Milanese, sull'autostrada A4 fra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa. Quattro, fanno sapere dal 118, i veicoli coinvolti: due mezzi pesanti e due a ...Due persone sono morte in un incidente stradale nel Milanese, sull'autostrada A4 fra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa. Quattro i veicoli coinvolti, fanno sapere dal 118: due mezzi pesanti e due au ...