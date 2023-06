Scholz | l' Italia è un partner e un amico affidabile

(Di giovedì 8 giugno 2023) "L'è per noi è une un. Nell'ambito della Nato, del G7, del G20 collaboriamo con Roma, ci troviamo d'accordo e facciamo riferimento uno all'altro". Così il cancelliere ...

"Vogliamo rafforzare e intensificare il dialogo bilaterale anche grazie al Piano d'azione", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di dichiarazioni congiunte con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "L'Italia è per noi è un partner e un amico affidabile. Nell'ambito della Nato, del G7, del G20 collaboriamo con Roma", ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz nelle dichiarazioni congiunte con la presidente del Consiglio.

Scholz: "L'Italia è un partner affidabile" Il cancelliere Scholz ha sottolineato che "l'Italia è un partner importante e affidabile. Ci sono ottime relazioni. Collaboriamo molto bene con Roma". Ha ...(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2023 "La Germania esprime piena solidarietà per le "disastrose inondazioni" in Emilia-Romagna. Due anni fa anche in Germania c'è stata una catastrofe simile "e quindi ...