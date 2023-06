Scholz | Germania vicino alle vittime dell' alluvione in Emilia Romagna

(Di giovedì 8 giugno 2023) "Grazie per questa cordiale accoglienza a Roma. Voglio esprimere soprattutto la mia solidarietà, a nome personale e del mio paese, per le disastrose inondazioni avvenute. La mia soliarietà va a tutte ...

Due anni fa anche inc'è stata una catastrofe simile "e quindi possiamo ben capire come si ... Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olafparlando in conferenza stampa a Roma con il ...Roma, 08 giugno 2023 "L'Italia è un partner affidabile e importante per la. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olafparlando in conferenza stampa a Roma con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ChigiLain questo difficile momento è estremamente vicina all'Italia": il cancelliere tedesco Olaf, in conferenza stampa congiunta con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo ...

Meloni incontra Scholz: la Germania pesa l'Italia su Mes e migranti Il Foglio

Germania e Italia lavorano insieme “nell’Unione europea, nella Nato, nel G7 e nel G20”, ha detto ancora Sholz, sottolineando che i due Paesi “intensifcheranno la cooperazione” e che, dopo ulteriori… ...«Vogliamo rafforzare e intensificare il dialogo bilaterale anche grazie al Piano d'azione Italia-Germania su cui abbiamo sostanzialmente raggiunto l'intesa e che vorremmo adottare nel prossimo vertice ...