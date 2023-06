Scholz a Roma da Meloni e Mattarella | «Sui migranti non lasceremo sola l’Italia Serve distribuzione tra gli stati Ue»

(Di giovedì 8 giugno 2023) Olafè atteso aper un incontro con Giorgiae Sergio. «Dopo la visita inaugurale della presidente del Consiglio a Berlino qualche mese fa, sono ora io a recarmi aper colloqui politici con lei e con il presidente della Repubblica. Lavoriamo bene insieme a livello dell’Unione europea, nell’ambito della Nato e del G7», ha detto il cancelliere tedesco in un’intervista di Paolo Valentino al Corriere della Sera. «Le relazioni tra Italia e Germania sono strette, basate sulla fiducia e molto solide. E questo vale anche per la cooperazione con il governo italiano», ha premesso. Immigrazione In tema di migrazioni il cancelliere rassicura: «Non possiamo lasciaree gli altri Paesi da soli, ma ...

Lo ha detto al Corriere della Sera il cancelliere tedesco Olaf, parlando della proposta tedesca " a cuiè contraria - di creare degli hotspot ai confini esterni dell'Unione, anche in ...In una lunga intervista a Paolo Valentino sul Corriere della sera , in coincidenza con la visita ufficiale oggi a, il cancelliere tedesco Olaf, si sofferma molto sulla guera in corso e i ...Lo ha detto al Corriere della Sera il cancelliere tedesco Olaf, parlando della proposta tedesca " a cuiè contraria - di creare degli hotspot ai confini esterni dell'Unione, anche in ...

Scholz a Roma vede Meloni e Mattarella, cancelliere tedesco: Sui ... Fanpage.it

Prima ancora dell'atterraggio a Roma di Scholz dalla Germania hanno fatto sapere ufficialmente che la questione migratoria sarà uno dei principali argomenti su cui si confronteranno i due capi di ...Intervista al Corriere del cancelliere Scholz, in visita oggi a Roma: “Non possiamo lasciare sola l’Italia davanti alle migrazioni. Ma anche la Germania, che non è paese di frontiera, ha accolto un mi ...